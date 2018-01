Ventimiglia. Un’auto con a bordo due turisti provenienti da Milano, marito e moglie, ha preso fuoco a due chilometri dal confine con la Francia, in località Mortola sull’A10, in direzione Genova.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, un equipaggio della Croce Verde Intemelia e la polizia stradale. Non si sono registrati feriti in quanto i due anziani occupanti sono repentinamente usciti dall’abitacolo non appena è divampato l’incendio.