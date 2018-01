Ventimiglia, al “Fermi” l’iniziativa “Geometra per un’ora”

Ventimiglia. Per dare la possibilità di “provare” a frequentare una lezione di scuola superiore che l’Istituto Fermi di Ventimiglia ha attivato un laboratorio con le scuole superiori di primo grado, grazie al progetto “Geometra per un’ora”.

Con questa collaborazione fra scuole medie, superiori e collegio dei geometri di Imperia, gli studenti del corso geometri CAT, con alcuni professori delle materie tecniche, in particolare il professor Mattia Rebaudo (insegnante e libero professionista geometra) e la professoressa Fuganti (docente di progettazione, costruzioni e disegno tecnico) ideatori del progetto hanno coinvolto gli studenti delle classi terze medie in laboratori che prevedono, per esempio, il rilievo ed il disegno, in scala di proporzione, della propria classe.

Toccando e provando gli strumenti di misurazione, dai più semplici ai più avanzati, i ragazzi delle medie possono così fare esperienza di una competenza tecnica tipica del corso Geometri-CAT e nello stesso tempo hanno l’occasione di conoscere alcuni futuri compagni di scuola ed alcuni professori.