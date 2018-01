Ventimiglia. Grande festa ieri pomeriggio alla Fondazione Ernesto Chiappori Onlus di Latte, una frazione della città di confine. Sono state festeggiate Agata Mari da Pola, a Istria, che ha compiuto 104 anni, e Maria Luisa Tarditi, che ne ha invece compiuto 99.

Tra gli invitati, oltre ad amici e familiari, vi era anche l’assessore Vera Nesci, che si è recata alla Residenza Protetta Anziani, in via del Ricovero 3, per festeggiare con le due felicissime protagoniste della giornata questo incredibile traguardo.