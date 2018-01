Ventimiglia. La Croce Verde Intemelia organizza un corso di formazione per volontari soccorritori in ambulanza che avrà inizio venerdì 12 gennaio alle ore 20 presso la sua sede in piazza XX settembre 8 a Ventimiglia.

Il corso, che sarà tenuto da istruttori abilitati, coprirà i vari aspetti sanitari, organizzativi e legali che sono alla base del bagaglio di conoscenze necessarie per diventare soccorritori 118.

Al termine delle lezioni, che saranno svolte con cadenza settimanale fino al prossimo mese di marzo, i partecipanti dovranno sostenere un esame teorico/pratico finalizzato alla verifica del grado di apprendimento raggiunto.

Le iscrizioni sono aperte fino al 12 gennaio prossimo. Per informazioni telefonare a 347 4500542 oppure 349 2897601 oppure 349 2726700