Vandali scatenati a Diano Marina: rotta l’altalena in via Giaiette

Diano Marina. Maleducati in azione a Diano Marina. A farne le spese l’altalena dei bambini in via Giaiette. Una situazione che ha spinto i residenti a chiedere l’intervento dell’amministrazione comunale.

“Purtroppo hanno rotto anche questo gioco – dice desolato un abitante della cittadina del levante imperiese – Ma per quanto si dovrà ancora sopportare lo scempio che si sta perpetrando nel parco di via Giaiette? Possibile che nessuno intervenga in modo drastico?”.

Tra l’altro viene anche segnalato che “le panchine sono tutte a pezzi e il degrado regna sovrano. Si mettano cartelli indicanti chiaramente il divieto di utilizzo dei giochi ai maggiori di dodici anni e si applichino sanzioni”. Da tempo vengono richiesti controlli accurati magari con l’installazione di telecamere che possano fungere da deterrente contro i teppisti che nelle vacanze di Natale hanno anche danneggiato alcune autovetture parcheggiate sul lungomare cittadino.