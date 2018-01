Vallecrosia, Stefano Mhanna si esibisce nel “Gran concerto d’Epifania”

Vallecrosia. Venerdì 5 gennaio, dalle 17 alle 19.20, nella Sala Polivalente “G. Natta”, in via Cristoforo Colombo, si terrà “Gran concerto d’Epifania”.

Per l’occasione si esibirà Stefano Mhanna con il violino e il pianoforte. Stefano, nonostante la giovane età, è un violinista, violista, pianista, organista, direttore d’orchestra e compositore. Nato a Roma l’11 luglio 1995 ha ottenuto diversi diploma:

- Diploma in violino, 2007, Conservatorio Santa Cecilia di Roma

– Diploma in viola, 2012, Conservatorio Luca Marenzio di Brescia

– Diploma in pianoforte, 2012, Istituto G. Braga di Teramo

– Diploma in organo e composizione organistica, 2012, Conservatorio Santa Cecilia di Roma

-Tirocinio didattico biennale in violino

- Tirocinio didattico triennale in organo e composizione organistica

Nel corso della sua carriera ha già ricevuto diversi importanti premi e riconoscimenti:

- Riconoscimento da Uto Ughi “Questo bambino, devo dire, già dalle prime battute mi ha sbalordito, un talento assolutamente fenomenale, un ragazzino che è nato veramente per suonare, un talento unico” (Telegiornale Rai1, 7/12/2004).

– Premio SIAE (Società Italiana Autori ed Editori)

– Premio Rotary per la sezione archi

– Premio di Via Vittoria di Roma

– Ministero degli Affari Esteri

– 5 concorsi nazionali e 2 internazionali

– Menzione speciale dalla Società Umanitaria di Milano

– Premio Nuove Carriere CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica)

– Premio Pressenda

– Riconoscimento AIARP (Associazione Italiana Accordatori Riparatori Pianoforti)

– Riconoscimento dal Comune di Sorrento

– Riconoscimento dal Governatorato dello Stato Città del Vaticano

- Comune di Roma (“per aver contribuito con il suo lavoro a rendere grande il nome di Roma nel mondo”)



Ha già svolto diversi incarichi e progetti propri. E’ stato anche organista titolare/onorario presso:

-Basilica Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio (Roma)

-Basilica Sant’Eustachio in Campo Marzio (Roma)

-Direttore Stabile dell’Orchestra “Novi Toni Comites” nelle due formazioni giovanile e non.

I posti del concerto sono numerati perciò si consiglia di prenotare per tempo al 3284139258. Maggiori informazioni su https://www.facebook.com/events/543899842614318/.