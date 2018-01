Vallecrosia. E’ di due feriti il bilancio dell’incidente occorso nel tardo pomeriggio di oggi in via Colonnello Aprosio, nei pressi del “Bar Diana”. La dinamica è ancora da chiarire, ma stando alle testimonianze raccolte sul posto, lo scooter condotto da un anziano avrebbe travolto una donna che stava attraversando la strada dietro ad un furgoncino e lontano dalle strisce pedonali. Probabilmente l’uomo non l’ha nemmeno vista.

Sia la donna che l’anziano sono rimasti feriti e sono stati trasportati in codice giallo di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo.

Sul posto sono accorsi l’automedica del 118, un equipaggio della Croce Rossa di Bordighera e uno di Ponente Emergenza. A ricostruire la dinamica sono gli agenti della polizia locale che hanno rilevato l’incidente e raccolto le testimonianze di chi ha assistito al sinistro.