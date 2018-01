Vallecrosia, riscaldamento attivo nella nuova palestra, ma manca il regolamento. Perri e Russo: “Altri due mesi per consentirne l’uso anche alle associazioni?”

Vallecrosia. Come promesso nei giorni scorsi, i consiglieri di minoranza Fabio Perri e Veronica Russo questa mattina hanno verificato che l’amministrazione mantenesse l’impegno assunto di far installare il contatore del gas entro oggi così da poter rendere la palestra comunale riscaldata e finalmente fruibile.

“Ci complimentiamo con l’Amministrazione – commentano i consiglieri di Vallecrosia Viva Perri e Russo – perché dopo due lunghi mesi dall’inaugurazione e grazie alle nostre sollecitazioni (come testimoniano gli atti) la struttura è finalmente agibile. Speriamo solo che tutta questa solerzia che si è manifestata solo dopo che noi abbiamo indetto una raccolta firme non sia dovuta alle elezioni ormai imminenti”.

“Interessarsi alle problematiche deve essere compito di ordinaria amministrazione non certo attività da mettere in atto a fine mandato in vista della tornata elettorale altrimenti si rischia di prendere in giro il cittadino” aggiungono Perri e Russo.

La tensostruttura costata oltre mezzo milione di euro è però ancora priva di un regolamento d’uso fa sapere il consigliere Fabio Perri e tale condizione limita l’utilizzo della palestra alle sole scuole: “Speriamo ora di non dover aspettare altri due mesi per avere anche un regolamento che possa consentire l’uso del ‘pallone’ a tutte le associazioni che ne avessero bisogno ma se si dovesse rendere necessario solleciteremo nuovamente affinché l’amministrazione cerchi di ovviare anche a questa necessità. Questo perché siamo vicini a tutti i gruppi e le associazioni locali che vivono ogni giorno molteplici difficoltà che cercano tuttavia di superare con impegno e fatica”.

“Deve essere garantito l’utilizzo alle associazioni – aggiunge infine Perri – anche perché questo risulta essere tra i criteri fondamentali previsti dai contributi ottenuti tramite la Regione Liguria con finanziamenti “Mutui bei” e fondi “PAR-FSC” che sono la fetta più grossa del costo dell’intera opera”.

“Ci auguriamo vivamente inoltre – chiosa la consigliera Veronica Russo – che le spese di manutenzione e pulizia permangano in capo all’Amministrazione e non vengano invece imputate alle scuole quando sono queste ultime a farne uso. Ce lo siamo chiesti in particolare perché nulla è stato detto in proposito e sarebbe una brutta sorpresa se non fosse così”.