Vallecrosia. La parrocchia di San Rocco organizza diverse iniziative nel mese di gennaio.

Si partirà da questo fine settimana: domenica 14 gennaio infatti verrà trasmessa in diretta su Radio Maria la Santa Messa delle 10.30. Per questo motivo la messa delle 11.15 non verrà celebrata. Nel pomeriggio, invece, alle 15.30, si terrà la benedizione degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate.

Domenica 21 gennaio, alle 10, il vescovo Antonio Suetta celebrerà la Santa Messa solenne per l’apertura dell’anno giubilare in occasione dei 50 anni di fondazione della parrocchia. Per questo motivo la messa delle 11.15 non verrà celebrata.

“Sono iniziative molto importanti per la comunità – afferma don Antonio - Soprattutto l’inizio del Giubileo d’Oro della parrocchia, che è stata istituita il 17 gennaio 1968 dal vescovo Angelo Raimondo Verardo. Il primo parroco fu don Francesco Palmero. In occasione di questo Anno Giubilare la Penitenzieria Apostolica ci ha pure concesso il dono dell’Indulgenza Plenaria”.