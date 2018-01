Vallecrosia, Comitato elettorale per Bruno Alfonso: “Siamo un gruppo di cittadini pronti a sostenerlo”

Vallecrosia. “Siamo un gruppo di cittadini pronti a fare un comitato elettorale per Bruno Alfonso e desideriamo fare un’analisi sulla situazione che si presenterà alle prossime elezioni comunali di Vallecrosia, analisi basata su ragionamenti da cittadini senza politichese, quindi un’analisi seria e reale di come stanno i fatti.

Notiamo con un certo piacere che ad oggi tutti i gruppi presenti adottino la politica già presa in considerazione da Bruno Alfonso alle scorse elezioni, la politica del rinnovamento e delle facce nuove, peccato però che non riescano a staccarsi da quella smania di voler correre per sedersi su quella poltrona e quindi mantenere i posti nella sala dei bottoni. Ricordiamo inoltre all’ex sindaco Biasi che Bruno Alfonso era già uscito sul problema scuola-centro commerciale quando forse si poteva ancora fare qualcosa ma si è ritrovato solo, quindi chiediamo perché allora è rimasto in silenzio per uscire solo adesso in piena campagna elettorale quando si fanno solo delle grandi parole e nient’altro?

Riteniamo quindi che visto che si prevede un gruppo diviso in tre liste uno contro l’altro chissà magari a favore di un’amministrazione uscente che in 5 anni non ha fatto nulla, una valida occasione sarebbe stata quella di fare tutti quadrato su Bruno Alfonso e fare un gruppo vincente magari con qualche opportuna assenza che però appoggiasse il progetto” - afferma il Comitato per Alfonso Bruno