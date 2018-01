Una nuova cartina di Ventimiglia distribuita in tutta la Riviera

Ventimiglia. A partire da questo fine settimana saranno distribuite a Ventimiglia e in tutta la Riviera dei Fiori , negli alberghi, nei punti informativi e nei taxi, le nuove cartine turistiche della città.

Si tratta della prima cartina in cui si possono vedere bene le mura del centro storico e in cui si trovano tutti i luoghi d’interesse culturale e museale, oltre al percorso del mercato del venerdì e della pista ciclabile ancora in via di realizzazione.

Sono inoltre segnalate una serie di informazioni utili tra le quali i parcheggi, le farmacie, i luoghi dove si trovano i defibrillatori e le fermate dei mezzi pubblici.

L’immagine scelta per la copertina è quella della cattedrale di Ventimiglia Alta poiché è risultata essere, da un sondaggio facebook, il miglior elemento identificativo nonché quello preferito dai cittadini.

La mappa è divisa in diverse zone colorate che rappresentano ciascuna un sestiere, dando così a conoscere parte della preziosa storia e cultura cittadina intemelia.

L’iniziativa, con il patrocinio del Comune ma a costo zero per le sue casse, è stata realizzata da Innovation Media in collaborazione con il Consorzio turistico Riviera dei Fiori e dei commercianti di Ventimiglia, che hanno finanziato, in cambio di uno spazio pubblicitario, l’operazione.

I disegni dei principali luoghi di interesse sono stati confezionati dal fumettista Emanuele Arnaldi e grazie al sistema Layar la cartina è anche attiva con un sistema di realtà aumentata in modo da arricchire il cartaceo con dei contenuti multimediali come filmati, foto e siti internet.

“Ringrazio chi ha reso possibile questa bella iniziativa e anche il nostro delegato al turismo Sergio Scibilia perché seguendo l’iniziativa ha fatto inserire sulla mappa in modo appropriato tutti i luoghi Simuve (Sistema Museale Ventimigliese) donando una rinnovata visibilità alle nostre meravigliose ricchezze artistiche e paesaggistiche” ha dichiarato il sindaco Enrico Ioculano.