Un viaggio in treno da Imperia a Savona su "un carro bestiame"

Imperia. “Il treno “6183” per Savona in ritardo di 9 minuti, e questo è il meno. È conforme agli accordi tra regione e Trenitalia offrire un servizio di trasporto su “carrozze” che sono in uno stato di manutenzione e pulizia talmente pietoso da farle diventare indecenti?”. Se lo chiede una pendolare che, appena salita a bordo del regionale, ha scattato una serie di foto che testimoniano, effettivamente, la scarsa pulizia del treno.

Sedili sporchi e scuciti, così come i pianali, gli scompartimenti e le toilette. “Un viaggio su un carro bestiame” come lo hanno definito più volte altri pendolari che avevano chiesto a gran voce una soluzione da parte della direzione regionale di Trenitalia. “Chi viaggia in treno e soprattutto paga l’abbonamento ha giustamente il diritto di ottenere un servizio adeguato e non scadente”, è la lamentela che si sente in stazione.

Oggi la pendolare di Imperia non ha resistito ed ha deciso di documentare una situazione che i viaggiatori come lei hanno più volte evidenziato a Trenitalia. La speranza è che alle lamentele seguano interventi decisi per migliorare il servizio.