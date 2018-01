Un super rabdomante per togliere la sete a Ranzo

Ranzo. Nome Maurizio Armanetti. Professione rabdomante e geobiologo di Pontremoli).

Del settore si dice che sia un professionista in grado di scannerizzare il sottosuolo quindi identificare alle varie profondità la composizione chimica dell’acqua, potabile, termale, etc . Incredibile, straordinario? Forse, ma completamente vero e certificato tanto che Ranzo, Comune della Valle Arroscia lo avrebbe scelto per combattere la grande sete.

Il paese dell’entroterra imperiese, in qualche modo l’estate scorsa è riuscito a sopperire alle carenze idriche. Una proposta è stata appena fatta da un consigliere dell’opposizione e l’Amministrazione sembrerebbe possibilista sull’opportunità di rivolgersi allo specialista toscano.

Lui, di fatto, oltre ai risultati eclatanti ottenuti nel campo delle ricerche idriche (vedi certificati) ed essere una risorsa straordinaria per scoprire le acque potabili in Paesi aridi, da diverso tempo è diventato uno specialista internazionale delle preziose acque termali calde in campo turistico e benessere.