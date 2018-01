Imperia. Un percorso sensoriale, riservato ai bambini ma anche agli adulti, per avvicinarsi all’affascinante mondo del cavallo e dell’equitazione. Lo propone, domenica 14 alle ore 14, Il Ranch di Montegrazie. “Faremo avvicinare, condividere e provare il cavallo – conferma Giacomo Portesan, responsabile dell’associazione imperiese – la giornata sarà totalmente gratuita, compresa la copertura assicurativa, e al termine ci sarà una merenda riscaldante”. Il programma. Passo 1: il branco e la gerarchia basata sulla fiducia e il coraggio”, il concetto di amore/diducia per il cavallo, la scala gerarchica, similitudine fra il branco equino e quello umano. Passo 2: usiamo i nostri sensi per conoscere i cavalli come se fossimo noi stessi dei cavalli”: la vista (Primo incontro tra cavalli di branchi diversi: in questo caso tra il branco equino e quello umano, utilizzo dello sguardo nella comunicazione fra i cavalli, spiegazione e dimostrazione sensoriale dei punti ciechi), l’olfatto (Farsi annusare e annusare il cavallo, azione sensoriale, per instaurare la conoscenza), il tatto (Il cavallo e i contatti fisici, la carezza, il contatto completo, contatti di amicizia, il grooming), l’udito (significato dei vari tipi di nitrito, il linguaggio delle orecchie, ascoltiamo il cavallo, il rumore degli zoccoli, il respiro, il battito del cuore), il gusto (cosa mangiano i cavalli, assaggiare i cereali. Passo 3-“L’equitazione: unione tra uomo e cavallo”. Passo 4: “I finimenti: conoscenza delle attrezzature e dei materiali. Passo 5: “Montare a cavallo (il movimento della schiena, il baricentro e l’equilibrio, la fiducia). Passo 6: “Il premio: ringraziare il cavallo con un biscottino”. Requisiti necessari: per i minori firma di un genitore, 5 anni per le attività a cavallo (per i più piccoli si svolgerà un battesimo della sella), pantaloni lunghi, scarpe sportive