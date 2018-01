Truffa da mezzo milione per la vendita di due appartamenti a Sanremo, chieste tre condanne pesanti

Imperia. La storia riguarda la vendita di due appartamenti in corso Inglesi, in una zona residenziale di Sanremo. Un affare da mezzo milione di euro.

Il pm Tiziana Berlinguer in aula ha ricostruito punto per punto tutta la vicenda davanti al giudice Alessia Ceccardi ed ha chiesto la condanna a due anni e due mesi, tre anni e tre mesi e due anni e otto mesi per Roberto Rivotti, Mauro Ernesto e Roberto Scotton. I tre sono accusati di concorso in truffa. La parte civile ha chiesto il risarcimento del danno subito dalle parti offese.

A seguire l’indagine, dopo la scoperta del caso denunciato dalle presunte vittime del raggiro, era stato l’allora sostituto procuratore Carmelina Addesso. Una vicenda che poi, era il 2011, era sfociata nel rinvio a a giudizio dei tre attuali imputati che oggi non erano in aula.

Uno dei due appartamenti era stato venduto nel 2011 accendendo un mutuo di 180 mila euro. “Operazioni delle quali né le presunte vittime né l’amministratore sapevano nulla”, ha fatto rilevare il pm durante la sua requisitoria. Per la sentenza (ma non sono previste repliche ndr) il giudice Ceccardi si è riservata di decidere in una prossima udienza già fissata per il prossimo mese di febbraio.