Tre “nuove” vie a Bevera e Roverino: ecco a chi saranno intitolate

Ventimiglia. Via delle Lone, via dei Cianeti e via Giovanni Canavesio: sono questi i nomi delle aree di circolazione presenti nelle frazioni di Bevera e Roverino.

La scelta dei nomi non è affatto casuale. La scelta del toponimo di via Cianeti in frazione Bevera, che prenderà il posto, almeno per un tratto, di “via Maneira”, “si basa esclusivamente su aspetti legati alla storicizzazione dei luoghi e all’eredità dialettale che è stata trasmessa dagli abitanti del luogo che nella fattispecie, con il nome di via Cianeti, individuano una precisa conformazione del terreno pianeggiante che caratterizza la zona”.

Sempre a Bevera, “nel perimetro stradale che dal grande magazzino “Metro” si biforca per arrivare a dei capannoni industriali”, si troverà “Via delle Lone”: un toponimo dialettale che ricorda il vocabolo con il quale, un tempo, si definivano le pozzanghere ri media grandezza.

Al pittore del XV secolo Giovanni Canavesio, attivo in Liguria e sulle Alpi Marittime autore di opere importantissimo tra cui il grandioso ciclo di affreschi (1491) dai colori smaglianti, posto nella cappella di Notre Dame des Fontaines vicino a Briga, verrà invece dedicato un “rientro” di corso Limone Piemonte che “risulta essere un’area di circolazione molto lunga che collega la strada statale ai confini con il comune di Camporosso attualmente numerata con doppioni di numeri presenti nel corso”.

La scelta di dare un nome a queste aree di circolazione è legata anche all’istituzione della Zona Franca Urbana, che interesserà proprio queste aree rendendo necessaria una più esatta individuazione.