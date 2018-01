Tragedia a Ventimiglia, fuga di gas in corso Montecarlo: un morto e una persona intossicata

Ventimiglia. Un uomo anziano è morto e la moglie è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo per una grave intossicazione: questo il bilancio della tragedia che si è consumata questa sera in un appartamento di corso Montecarlo, nei pressi di località Mortola Inferiore, in seguito a una fuga di monossido di carbonio dovuta, con molta probabilità, al malfunzionamento di una stufetta. E’ rimasto intossicato anche il cane della coppia, che però sarebbe sopravvissuto.

A dare l’allarme sono stati amici della coppia con i quali i due anziani avevano appuntamento: non vedendoli arrivare nel luogo stabilito e non ricevendo risposte al telefono, gli amici si sono recati presso l’abitazione dei due e con le chiavi hanno aperto la porta d’ingresso dell’appartamento, facendo la triste scoperta: i due coniugi erano a letto, incoscienti.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi: sul posto sono accorsi i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, che hanno estratto gli inquilini dall’appartamento invaso dal gas. Ad occuparsi delle persone intossicate è stato il personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Verde Intemelia.

La donna è stata trasportata in codice rosso di massima gravità all’ospedale Borea di Sanremo, dove è ricoverata in rianimazione.