Tragedia a Sanremo, a 40 anni si ammala di morbillo e muore Alessandro Grosso

Sanremo. L’ultimo messaggio su Facebook lo aveva scritto il 3 gennaio alle 9,58: “E facciamoci un bel giro in malattie infettive… non ne esco più”. Poi il silenzio. Ed è in un letto dell’ospedale Borea di Sanremo che è morto Alessandro Grosso, 40 anni, una moglie infermiera, una famiglia con bimbi piccoli.

Solo poche ore prima, sempre su Facebook, aveva condiviso con gli amici un altro post nel quale diceva “Il 2017 è finito di merda ma il 2018 non è cominciato meglio visto che mi ha regalato un inizio di morbillo”. Parole che a leggerle ora lasciano increduli e attoniti i molti amici e conoscenti che, appresa la notizia della sua morte, hanno iniziato a lasciare messaggi di cordoglio su Facebook.

Autista della Rt, Alessandro era molto conosciuto e stimato. Lo ricorda con affetto anche Mariella Marongiu, presidente della Protezione Civile A.I.B. di Bordighera: “L’ho conosciuto quando con i suoi colleghi aveva fatto una raccolta di stufette da consegnare ai terremotati di Amatrice. Era stato gentilissimo e si era prodigato molto. Una persona di cuore. Questa notizia mi lascia attonita e addolorata, porgo le più sincere condoglianze alla sua famiglia a nome di tutta la mia squadra”.