“The Lionsteady” per il sabato della Talpa di Imperia

Imperia. Tornano i sabati alla Talpa e L’orologio di Imperia. Questa sera concerto de “The Lionsteady – ♛ 60’s Jamaican ska”, una delle band più attive sul panorama ska rocksteady reggae in Italia e non solo. A breve uscirà il loro primo EP dal titolo “Treasure Island “.

I “The Lionsteady” sono una band di 7 elementi amanti della musica in levare, nati alla fine del 2015 da un’idea di Simone Tavola e Marcello Aloe (#Soulrockets, #Arpioni, #Shandon). I componenti vantano una lunga esperienza in ambito musicale e live session. Il genere proposto dalla formazione ricalca l’original ska, rocksteady, reggae, mantenendo il vecchio stile proposto dal sound Jamaicano… dei primi anni 60. (Skatalites, Toots and the Maytals, Derrick Morgan, Byron Lee, Desmond Dekker, Jackie Opel, Ken Boothe).

Simone Tavola: Drums-Vocals |

Roberto Trimboli: double Bass |

Davide Scaffetti: Keyboard-Vocals |

Lorenzo Breda: Guitar |

Davide Mazza: Trombone |

Marcello Aloe: Tenor sax |

Jack Mazzantini: Lead Vocals I

Ad aprire la serata The Louassos

