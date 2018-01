Sanremo. In missione a Roma per provare a sbloccare la pratica Aurelia-Bis. Questa mattina nella capitale il vertice tra il presidente di Anas Gianni Vittorio Armani e l’amministrazione comunale matuziana. Al tavolo il vicesindaco Costanza Pireri e l’assessore ai Lavori Pubblici e Viabilità Giorgio Trucco. In collegamento telefonico il Sindaco Alberto Biancheri, impossibilitato a raggiungere oggi Roma per motivi personali.

La riunione nasce dopo l’incontro di novembre con il Ministro dei Trasporti Graziano Del Rio, che in quell’occasione aveva dichiarato che si sarebbe interessato alla pratica.

“E’ stata una riunione molto positiva. Siamo soddisfatti di aver riportato il progetto dell’Aurelia Bis al centro dell’attenzione – ha commentato il Sindaco Alberto Biancheri al termine dell’incontro -, e di questo ringrazio il Ministro Del Rio e il Presidente di Anas Armani”.

Il primo tema importante riguarda la realizzazione dello svincolo in direzione ponente-levante all’altezza di San Martino. Dalla riunione è emersa infatti la volontà di Anas di dare seguito all’importante intervento, che per i costi preventivati decisamente inferiori a quelli del lotto finale, e per i tempi di progettazione, potrebbe avere tempi di avvio del cantiere relativamente brevi. E già nelle prossime settimane potrebbe essere fissato un primo sopralluogo sul posto con il responsabile Anas di zona.

L’altro aspetto saliente è la ripartenza della progettualità da parte di Anas per la prosecuzione ad ovest dell’Aurelia Bis. I vertici dell’Ente nazionale per le strade hanno infatti convenuto che un collegamento viario alternativo all’Aurelia capace di bypassare il centro cittadino rappresenterebbe un’opera di grande impatto per tutto il territorio.

Per questo, nelle prossime settimane, gli ingegneri e i tecnici responsabili Anas inizieranno degli studi di fattibilità al fine di percorrere la soluzione migliore, tanto in termini di funzionalità che di costi dell’infrastruttura, per la prosecuzione a ponente dell’Aurelia Bis, che potrebbe avere il suo svincolo a ovest o sull’Aurelia o nelle vicinanze dell’imbocco dell’autostrada, consentendo un facile accesso alla stessa.

“C’è molta soddisfazione, perché quello di oggi è stato uno step fondamentale nell’ottica dell’inserimento dell’opera nel piano programmatico degli investimenti di Anas, la cui definizione è prevista questa estate. La prosecuzione dell’Aurelia Bis è un’opera che rappresenterebbe una svolta di assoluta rilevanza per la viabilità di Sanremo e che contribuirebbe a migliorare sensibilmente la qualità della vita per residenti e turisti”, hanno commentato Costanza Pireri e Giorgio Trucco al termine dell’incontro, prima di rientrare a Sanremo. “Ma siamo anche particolarmente soddisfatti dalla volontà di Anas ad avviare al più presto i primi sopralluoghi operativi propedeutici alla realizzazione dello svincolo di san Martino, intervento molto importante sia per il popoloso quartiere sia per la tutta la città”.