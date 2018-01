Teknoservice, ultimo mese di lavoro a Imperia poi arriva Amaie

Imperia. Con l’inizio del nuovo anno è scattato anche l’ultimo mese di lavoro della Teknoservice a Imperia. L’azienda di Piossasco che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo di provincia è pronta a passare il testimone all’Amaie.

Il 27 gennaio per gli 85 operai è l’ultimo giorno di lavoro con la società piemontese. Tutti saranno assorbiti dalla società che prenderà possesso del servizio. A questo proposito l’Amaie ha già preso la nuova sede sull’Argine e noleggiato i mezzi dalla “GoRent” di Scandicci (Firenze).

Resta da risolvere la questione dei cassonetti dell’immondizia. Il Comune potrebbe ordinare alla Teknoservice di lasciare quelli collocati su strade e piazze cittadine sino a quando l’Amaie non avrà preso pieno possesso del servizio. Per i lavoratori di Teknoservice sono arrivate lo scorso 28 dicembre le tredicesime e il 21 gli stipendi di novembre. Ora si aspettano di ricevere il 15 gennaio lo stipendio di dicembre mentre la settimana prossima è previsto un incontro in Comune tra avvocati per lo spinoso caso delle “penali” inflitte dallo stesso ente pubblico alla società di Piossasco.