Taggia, revocata l’ordinanza sulla sospensione delle attività didattiche del nido comunale

Taggia. Il Comune revoca l’ordinanza sindacale sulla sospensione delle attività didattiche ed educative del nido comunale, dei servizi innovativi per la prima infanzia, del centri ricreativi per anziani e del cimitero comunale in relazione all’avviso di allerta meteo arancione emesso dal Servizio di protezione civile della Regione Liguria, visto che l’allerta è stata declassata.

L’ordinanza: OA-2018-00005-00003