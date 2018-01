Taggia. Il 2018 si apre con interessanti novità per i cittadini di Taggia. Lo Sportello Ascolto, punto di accoglienza nato da pochi mesi all’interno del Comune, offrirà nuovi servizi per rendere ancora più partecipe la cittadinanza alla vita amministrativa. Presso questo ufficio, infatti, i cittadini potranno lasciare le loro Segnalazioni o i loro Suggerimenti nei Box presenti all’esterno dello Sportello Ascolto (in forma del tutto anonima), oppure usufruire dello stesso servizio telefonicamente contattando il numero 0184.476222 o inviando una mail all’indirizzo sportelloascolto@comune.taggia.im.it.

Lo stesso ufficio inoltre si arricchisce anche di un nuovo strumento, il Questionario di Valutazione. Attraverso la compilazione del questionario ogni cittadino potrà valutare il proprio gradimento nei confronti del servizio ottenuto dai vari uffici, valutando con semplici parametri quali la cortesia del personale, la chiarezza delle informazioni ricevute, la capacità e la tempestività nella risoluzione dei problemi dell’ufficio in cui ci si è recati.

Questi nuovi servizi vanno ad affiancare quelli già presenti a disposizione dei cittadini presso lo Sportello Ascolto:

-> PUNTO DI ASCOLTO PER OGNI TIPO DI PROBLEMATICA DA PARTE DEI CITTADINI;

-> PUNTO INFORMAZIONI;

Polizia Locale:

Allegato a- modulo di richiesta: parcheggio rosa

Ufficio Tributi:

Modulo richiesta esenzione del pagamento della TARI

Anagrafe:

Dichiarazione di assenso (per rilascio di carta d’identità al minore)

Passaggio di proprietà autoveicoli, motoveicoli, natanti

Modulo procedura contratto illuminazione votiva

Elettorale:

Domanda iscrizione “albo scrutatori”

Edilizia Privata:

richiesta di nulla osta abbattimento piante

richiesta di accesso ai documenti amministrativi

trasmissione documenti tipo istanza

richiesta certificazione urbanistica

posa di insegna, targa o cartello pubblicitario

richiesta di certificato di destinazione urbanistica

richiesta realizzazione di nicchia portacontatori

comunicazione di lavori di manutenzione ordinaria

posa di tenda parasole antistante locali commerciali, uffici, agenzie, ecc.

Lo sportello è aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Per appuntamenti o eventuali informazioni telefonare al numero 0184.476222 oppure inviare una email a sportelloascolto@comune.taggia.im.it.