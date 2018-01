Taggia. Visto il continuo ritrovamento sul suolo pubblico di rifiuti urbani di grandi dimensioni, frigoriferi, televisori, lavatrici etc, si rende opportuno ribadire che è vietato l’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere (art. 192 d.lgs. 152/2006).

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00, aumentata sino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi (art. 255 d.lgs. 152/2006).

Informazioni utili alla identificazione dei trasgressori possono essere fornite al n° 0184/476226 della Polizia Locale. Sarà garantito l’anonimato.

Si ricorda che tutti i rifiuti solidi urbani ed in particolare i rifiuti ingombranti (divani, arredi, materassi etc.) E i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, condizionatori, computer etc) possono essere conferiti gratuitamente presso l’Ecocentro della Docks Lanterna sito in località Isola Manente (Superstrada – nei pressi del Parco Commerciale Taggia) dalle 7 alle 12 dal lunedì al sabato (la domenica dalle 16 alle 20) tel. 0184/476104 – n° verde 800915622 – posta elettronica: infotaggia@dockslanterna.com.