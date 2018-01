Imperia. “Un lago nel parcheggio, un lago anche dentro la stazione”. A poco più di un anno dall’inaugurazione della stazione ferroviaria di Imperia la situazione descritta dai viaggiatori è quasi da terzo mondo.

Il nubifragio che ha colpito Imperia ha provocato allagamenti nella stazione lungo l’Argine. Le foto e i video di Davide Fettuccini sono eloquenti e tra l’altro non è neppure la prima volte che succede una situazione del genere.

di 25 Galleria fotografica Stazione di Imperia allagata per pioggia ad un anno dall'inaugurazione









Già in altre occasioni lo stesso pendolare ha fotografato situazioni decisamente emblematiche come le auto che parcheggiano sugli stalli delle moto. “Una giungla senza alcun controllo”, è la lamentele ricorrente di coloro che utilizzano la stazione per poi spostarsi in treno per motivi di studio o di lavoro.