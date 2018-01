Sorvegliato speciale cinquantunenne arrestato a Taggia

Taggia. Un sorvegliato speciale di 51 anni, B.M. è stato arrestato dai carabinieri. Aveva l’obbligo di soggiorno nel comune di Sanremo dove risiede. L’uomo invece è stato sorpreso dagli operanti mentre lavorava all’interno di un magazzino per la lavorazione del verde ornamentale a Taggia, quindi in violazione delle prescrizioni impostegli dalla misura poiché sprovvisto di autorizzazione per recarsi fuori dal comune di residenza.

All’arrivo dei militari, che già da diversi giorni tenevano sotto controllo la struttura, l’uomo ha tentato invano di nascondersi dentro un ripostiglio per poi uscire allo scoperto solo dopo qualche minuto. L’arrestato, che recentemente era stato denunciato dai carabinieri per aver violato le prescrizioni imposte dalla procura poiché, fuori dall’orario consentito, alla guida del proprio furgone aveva causato un pericoloso incidente stradale con un ferito in Piazza Eroi Sanremesi, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.