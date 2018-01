Sorpreso a rubare in auto a Ventimiglia, senzatetto romeno in aula si difende: “Sono uno scrittore laureato”. Resta in carcere

Imperia. “Sono uno scrittore e sono laureato”. Con queste parole ha cercato di difendersi Gatton Panache Valeriu, romeno 29enne senza fissa dimora, comparso questa mattina in un’aula del tribunale di Imperia dopo essere stato arrestato, nei giorni scorsi, dai carabinieri di Ventimiglia che lo avevano sorpreso a rubare in un’auto intorno alle 3 della scorsa notte in corso Genova. Al passaggio dei militari il romeno, con un cappuccio in testa, ha chiuso repentinamente lo sportello di un furgoncino regolarmente parcheggiato lungo la strada, e si è poi rannicchiato tentando di guadagnarsi repentinamente la fuga.

Che genere di scrittore, però, non lo ha specificato: magari l’intenzione non era quella di far danno a nessuno (in effetti pare che le auto non le scassinasse nemmeno, ma che aprisse le portiere con l’ausilio di telecomandi), ma semplicemente di trovare materiale per un futuro romanzo.

Che lo abbia fatto con intenzioni artistiche o meno, comunque, il giudice Domenico Varalli davanti al quale oggi è comparso il romeno, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere, come richiesto anche dal pm Monica Vercesi che temeva una fuga dell’uomo, non propriamente incensurato, visto che aveva precedenti analoghi in Svizzera. Qui era stato condannato, per furti analoghi, a 90 giorni di carcere, pena sospesa, ed immediatamente espulso dal Canton Ticino.

Difeso dall’avvocato Carlo di Imperia, che ha chiesto per il suo assistito il rito abbreviato, Gatton Panache Valeriu resterà in carcere fino al prossimo 18 gennaio, data della prossima udienza. Il questore Capocasa, in ogni caso, ha già firmato il suo decreto di espulsione.