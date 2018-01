Sanremo. I termometri cittadini sono impazziti? La domanda è lecita, perché in alcuni casi, oggi, hanno segnato temperature superiori ai 20 gradi centigradi, in pieno inverno, quando fino a poco prima la colonnina di mercurio era sui 10°, in linea con le temperature stagionali.

No, non sono impazziti i termometri: è stato il caldo “ Föhn” ad aver alzato le temperatura, raggiungendo picchi quasi estivi. Il vento , proveniente da nord/nord ovest alla stregua del “Maestrale”, è un vento di caduta (scende giù dai monti) e deve la sua temperatura calda al fatto che, proprio per via della discesa che effettua, si comprime e fa si che le molecole d’aria “cozzino” tra loro aumentando così il calore delle stesse. Questa situazione perdurerà fino a stanotte, con annesso avviso di burrasca e possibilità di forti mareggiate.