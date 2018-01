Shopping con la Befana nel centro di Oneglia a Imperia

Imperia. Con la Befana commerciale si chiudono le iniziative collegate alle iniziative promosse durante il periodo natalizio a Imperia.

E’ la Befana della Confesercenti che ha visto l’adesione dei negozianti che hanno esposto merci in via Bonfante (aperta al traffico), in via S. Giovanni, via Belgrano, via Ospedale, via Monti, Galleria degli Orti, via Amendola, piazza S. Giovanni.

Va ricordato che dal 5 gennaio scorso è partita la corsa ai saldi che riguarda non solo Imperia, ma tutti i negozi della provincia e della regione e che andrà avanti fino al prossimo 18 febbraio.