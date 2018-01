Seborga. Ignoti hanno profanato il santuario dei cavalieri templari e si sono portati via la statua della Madonna con il bambino, alta un metro e mezzo, gli ex voto dei fedeli e pure alcune sedie: è successo oggi nell’autoproclamato principato di Seborga. Ad essere presa di mira è stata la cappella della Madonna dei Templari.

La cappella profanata apparteneva a Luca Da Fre, proprietario dell’Hotel Des Anglais di Sanremo, che l’aveva ceduta ai Templari come scritto dal padre nel proprio testamento.

Per il furto, che i templari considerano una vera e propria profanazione, soprattutto in virtù del fatto che sono stati portati via gli ex voto, non è stata sporta denuncia: “Sarà Dio a giudicare”.