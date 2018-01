Scomparsa di Angelo Lanteri, il cordoglio del presidente della Provincia Natta

Imperia. “È con profondo dolore che apprendo della scomparsa di Angelo Lanteri, un uomo e un sindaco di grande temperamento e sempre in prima linea per la sua Triora e per il territorio”.

Con queste parole il Presidente della Provincia Fabio Natta commenta la scomparsa del primo cittadino di Triora. Natta aggiunge: “Abbiamo perso un amministratore, un amico che si e’ sempre battuto con senso del dovere, coraggio, spirito critico e profonda onestà intellettuale per il bene della collettività. Sempre presente nelle assemblee dei sindaci, in Provincia, nelle organizzazioni locali, Angelo Lanteri ha saputo essere una voce decisa a difesa dell’entroterra, proiettato verso sinergie che garantissero sviluppo e servizi efficienti. Mi auguro che il suo esempio resti nel cuore degli amministratori che quotidianamente devono affrontare le difficoltà che caratterizzano il governo dei piccoli centri delle nostre vallate.Esprimo, anche a nome di tutta l’Amministrazione provinciale, le più sentite condoglianze ai familiari, ai suoi concittadini e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.