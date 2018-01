Santo stefano al Mare: tutto pronto per “Sposi in Riviera 2018!”

Santo stefano al Mare. Due giorni per scoprire le ultime novità e tendenze del 2018 per organizzare il fatidico giorno del ‘sì’ e renderlo indimenticabile. Location dell’evento, il prossimo 27 e 28 gennaio, sarà l’Aregai Marina Hotel & Residence, in via Gianni Cozzi a Santo Stefano Al Mare.

Oltre 20 le aziende partecipanti, tutte specializzate nel settore wedding: atelier abiti da sposa, abiti da cerimonia, floral stylist, pasticceria, truccatori e hair stlylist, agenzie di spettacolo ed intrattenimento, fotografi, musicisti, e anche un’agenzia di viaggio che proporrà le migliori mete per la tanto attesa e sognata luna di miele.

Affiancata alla parte espositiva, imperdibili eventi collaterali: défilè di abiti nuziali, elezione di Miss Emozioni 2018, taglio e degustazione della torta nuziale, e tanto altro ancora.

Il programma completo con i dettagli ed orari è consultabile nel sito www.eventisposi.com

L’evento aprirà i battenti sabato 27 gennaio dalle ore 10.00 alle 20.00 e proseguirà domenica 28 gennaio dalle 10.00 alle 20.00.

L’evento, ad ingresso gratuito, gode del patrocinio del Comune di Santo Stefano al Mare.