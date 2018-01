Santo Stefano al Mare. Un gravissimo incidente stradale si è verificato sull’Aurelia, in località Aregai, poco prima delle 17,30 quando un autobus della Riviera Trasporti diretto ad Andora ha impattato frontalmente contro uno scooter Kymco condotto da un anziano. Stando alle testimonianze raccolte sul posto, sembrerebbe che l’anziano si sia immesso improvvisamente sulla statale da una piccola traversa, trovandosi “faccia a faccia” con il pullman.

L’impatto è stato devastante: il parabrezza dell’autobus è andato in frantumi, piegata, in parte, la lamiera della carrozzeria del grosso mezzo.

L’anziano scooterista, soccorso dai militi della Croce Rossa di Sanremo, intervenuti insieme al personale sanitario del 118,è stato trasportato in codice rosso di massima gravità all’ospedale Borea di Sanremo.

A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente saranno i carabinieri.

Il traffico sulla statale tra Santo Stefano al Mare e Imperia ha subito pesanti ripercussioni.