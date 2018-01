Sanremo2018, le serate della sessantottesima edizione del Festival

Sanremo. Tra meno di un mese prenderà il via la sessantottesima edizione del Festival di Sanremo diretto e condotto quest’anno da Claudio Baglioni insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. La kermesse, che andrà in onda su Raiuno dal 6 al 10 febbraio, sarà trasmessa in diretta dal Teatro Ariston.

Tra le novità previste per questa edizione ecco la struttura delle serate:

- Prima serata (martedì 6 febbraio)

Interpretazione-esecuzione di 20 canzone nuove degli artisti della sezione Campioni. Le votazioni per ognuna delle canzoni avverranno con sistema misto: del pubblico, tramite Televoto, della giuria Demoscopica e della giuria della Sala Stampa.

– Seconda serata (mercoledì 7 febbraio)

Interpretazione-esecuzione di 10 canzoni nuove degli artisti della sezione Campioni. Le votazioni avverranno con sistema misto: del pubblico, tramite Televoto, della giuria Demoscopica e della giuria della Sala Stampa.

Interpretazione-esecuzione di 4 canzoni nuove degli artisti della Sezione Nuove Proposte. Le votazioni avverranno con sistema misto: del pubblico, tramite Televoto, della giuria Demoscopica e della giuria della Sala Stampa.

- Terza serata (giovedì 8 febbraio)

Interpretazione-esecuzione delle altre 10 canzoni nuove degli artisti della sezione Campioni. Le votazioni averanno con sistema misto: del pubblico, tramite Televoto, della giuria Demoscopica e della giuria della Sala Stampa. Al termine della terza serata sarà stilata una classifica relativa a tutte le 20 canzoni nuove interpretate-eseguite dagli artisti della sezione Campioni, risultante dalla media delle percentuali di voto ottenute dalle canzoni/Artisti nel corso della prima, della seconda e della terza serata.

Interpretazione-esecuzione di 4 canzoni nuove degli artisti della sezione Nuove Proposte. Le votazioni avverranno con sistema misto: del pubblico, tramite Televoto, della giuria Demoscopica e della giuria della Sala Stampa.

- Quarta serata (venerdì 9 febbraio)

Interpretazione-esecuzione da parte dei 20 artisti Campioni delle proprie 20 canzoni nuove, eventualmente con diverso arrangiamento musicale, ognuno insieme ad un artista ospite. Le votazioni in serata avverranno con Sistema misto: del pubblico attraverso il Televoto, della giuria della Sala Stampa e della giuria degli Esperti. La media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una classifica delle 20 canzoni/Artisti in competizione.

Rai e Rai1 si riservano la facoltà di assegnare un premio speciale all’interpretazione-esecuzione con artista ospite più votata.

Interpretazione-esecuzione (eventualmente in versione ridotta o attraverso registrazioni delle interpretazioni delle aerate precedenti 0 di parte di esse) delle 8 canzoni della sezione Nuove Proposte. In caso di esibizione live, il direttore artistico e Rai1 potranno eventualmente richiedere agli 8 artisti di esibirsi in serata anch’essi insieme ad un artista ospite. Le votazioni avverranno con sistema misto: dei pubblico attraverso Televoto, della giuria della Sala Stampa e della giuria degli Esperti. La media tra le percentuali di voto ottenute e quelle ottenute nelle serate precedenti determineranno una classifica delle 8 canzoni/Artisti in competizione. La canzone /Artista prima in classifica sara proclamata vincitrice della sezione Nuove Proposte.

- Quinta serata – serata finale (sabato 10 febbraio)

Interpretazione-esecuzione delle 20 canzoni nuove degli arti della sezione Campioni. Le votazioni avverranno con sistema misto del pubblico, tramite Televoto, della giuria della Sala Stampa e della giuria degli Esperti. Al termine delle votazioni, la media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle attenute nelle serate precedenti determinerà un classifica delle 20 canzoni /Artisti. Riproposizione attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione dell’ultima esecuzione effettuata delle 3 canzoni nuove (0 parti di esse) degli Artisti della sezione Campioni che hanno ottenuto un punteggio complessivo più elevato nella suddetta classifica. Al termine, si procederà a una nuova votazione, sempre con sistema misto: del pubblico tramite Televoto, della giuria della Sala Stampa e della giuria degli Esperti. La media tra le percentuali di voto ottenute in quest’ultima sessione di votazione e quelle ottenute nelle votazioni precedenti determinerà una nuova classifica delle 3 canzoni/Artisti. La canzone nuova dell’artista della sezione Campioni prima in classifica verrà proclamata vincitrice della sezione Campioni. Verranno proclamate anche la seconda e la terza classificate.