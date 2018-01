Sanremo2018, Calvi sul ritorno del DopoFestival al Casinò: “Settimana performante”

Sanremo. “Ci impegneremo per offrire il meglio ai nostri ospiti. La settimana del Festival è molto importante, uno dei tre momenti topici dell’anno. Grazie al sindaco Biancheri e alla Rai che ci hanno supportato”. Così Massimo Calvi, presidente del cda del Casinò Spa, in merito al ritorno del DopoFestival nella casa da gioco sanremese, come accadeva in passato, prima dello spostamento nella decentrata Villa Ormond.

“Speriamo che la settimana sia performante sotto tutti i punti di vista. Cercheremo di sfruttare il Festival e i suoi collaterali. Ovviamente anche dal punto di vista economico. Il 2017 si è chiuso in linea con il 2016, sia per i conti, quindi il bilancio, sia per gli introiti, quindi gli incassi, ma auspichiamo più afflusso”, conclude Calvi.