Sanremo2018, assessore Sarlo: “Più turisti/spettatori in città, in arrivo anche russi”

Sanremo. Tra afthershow, dj set e un globo gigante in piazza Colombo, la città si appresta a vivere con entusiasmo il Festival targato Claudio Baglioni.

“Abbiamo grandi aspettative – confessa l’assessore al Turismo Marco Sarlo, oggi alla prima conferenza stampa ufficiale su #Sanremo2018 dove ha fatto le veci del sindaco Alberto Biancheri –. Le edizioni precedenti sono state di grande successo ma questa crediamo riuscirà a soddisfare tutti. La città si sta preparando positivamente. Lo vediamo dalle numerose richieste che ci sono pervenute per l’occupazione di spazi pubblici e che forse non sono mai arrivate così ingenti”.

Dati interessanti anche circa le presenze. “Rispetto agli anni passati – sottolinea Sarlo – le prenotazioni alberghiere sono arrivate con grande anticipo. Gli alberghi sono quasi tutti abbastanza completi. Da evidenziare che non tutte le strutture ricettive sono impegnate con addetti ai lavori: c’è ampia richiesta di persone che vogliono venire a Sanremo per vedere il Festival”.

A Sanremo dal 6 al 10 febbraio, quindi, non solo cantanti, case discografiche e addetti ai lavori, ma veri e propri “spettatori” provenienti da ogni parte d’Italia ma anche dall’estero, in particolare dalla Russia. Cosa chiedono? “Naturalmente i posti migliori all’Ariston che sappiamo sono limitati”, puntualizza l’assessore, alla sua prima esperienza con la kermesse canora più importante d’Italia.

Biglietti a parte, a residenti, turisti e appassionati della canzone popolare italiana Sanremo offrirà un ricco ventaglio di proposte.

A cominciare da quel grande contenitore di eventi collaterali che diventerà il Palafiori di corso Garibaldi, il quale anche quest’anno ospiterà Casa Sanremo Vitality’s e i suoi appuntamenti riservati all’intrattenimento musicale e non solo. E poi il Red Carpet dello showman dianese Gianni Rossi, “srotolato” proprio di fronte al Teatro Ariston, le incursioni/animazioni di Filippo Solibello di Radio2 nella sempre affollatissima piazza Borea D’Olmo, e ancora gli artisti di Area Sanremo che si alterneranno in piazza Colombo riempiendo di musica un elegante globo trasparente con circa 600 posti. Dopo la serata all’Ariston, infine, tutti al Casinò con il DopoFestival e poi al Forte di Santa Tecla dove Andrea Delogu, Gino Gastaldo, Ema Stokholma, Gianfranco Monti, Claudia De Tommasi e il già citato Solibello accoglieranno nel loro salotto (“Radio2 in the Club”) alcuni tra i protagonisti nazionali e internazionali di #Sanremo2018, offrendo al pubblico (e in radio) aftershow, showcase e dj set. La musica dal vivo non mancherà neppure il pomeriggio, con dj set session dalle 18.30 fino alle 20.