Sanremo2018, a Baglioni & Co. cachet totale di 1 milione e 300mila euro

Sanremo. Quanto guadagneranno Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino? Puntuale come ogni anno, tra critiche e accese discussioni dopo la presentazione ufficiale del Festival si iniziano a svelare le carte sul compenso dei presentatori, anche detta “tassa Sanremo”.

Con una spesa complessiva analoga alla scorsa edizione (16 milioni e mezzo di euro), per Baglioni & Co. è previsto un cache di 1 milione e 300mila euro ripartito in quote differenti.

Alla sua prima volta sul palco dell’Ariston come direttore artistico e conduttore, secondo il Corriere della Sera, al “dittatore” Baglioni spetterà un compenso di 600mila euro. 400mila euro invece per la showgirl svizzera, che quest’anno si porta a casa un portafoglio dimezzato più della metà rispetto a quando condusse Sanremo al fianco di Pippo Baudo (prese 1 milione di euro). 300 mila euro infine per l’attore romano.

In totale, la cifra destinata ai presentatori è di 1 milione e 300mila euro: il doppio rispetto al terzo Festival targato Conti. Se lo meriteranno?!