Sanremo. Due roghi nell’arco di pochi minuti quelli che si sono sprigionati ieri sera nella città dei fiori, l’uno a poca distanza dall’altro non solo in termini di spazio ma anche di tempo.

Alle 20:30 infatti i vigili del fuoco sono corsi sul lungomare di Bussana per un furgone colpito da un principio di incendio. Gli uomini del 115 hanno dovuto spendersi non poco per evitare che le fiamme avvolgessero il mezzoe. Sul posto sono intervenuti anche in carabinieri e la polizia.

In via Vittorio Veneto invece, intorno alle 21, è andato carbonizzato un bidone stradale.

La locale compagnia dell’Arma, intervenuta sul posto insieme alle squadre dei pompieri, è al lavoro per ricostruire le cause di questi ravvicinati episodi.