Sanremo, via Martiri chiusa al traffico per lavori di manutenzione alla rete telefonica

Sanremo. Dalle ore 08.00 alle ore 17.00 di venerdì 12 gennaio via Martiri della libertà verrà chiusa al traffico per lavori di manutenzione alla linea telefonica.

L’ordinanza, emessa dal Comune di Sanremo, stabilisce il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, disponendo anche il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nei tratti debitamente segnalati in corrispondenza del numero civico 107, in corrispondenza di via Rocca fino al civico 129.

I divieti di sosta e fermata riguarderanno entrambi i lati della carreggiata.

La chiusura al traffico di via Martiri è stata disposta per permettere ai mezzi meccanici della ditta “Vernazza” di eseguire i lavori di manutenzione agli impianti di telefonia della “Semitec”.