Sanremo. Con un teatro del Casinò « sold out » si è conclusa la sesta annata della rassegna « Swing Corner of Christmas » organizzata dal Centro Stan Kenton grazie al contributo del Comune di Sanremo e il patrocinio della Fondazione Lelio Luttazzi di Roma.

Lo spettacolo andato in scena la scorsa ha decretato il pieno successo dell’orchestra « Swing Kids » diretta da Freddy Colt e della formula del varietà, con l’alternanza tra canzoni, brani strumentali e siparietti comici. Applausi per l’orchestra formata dalle giovani leve del jazz locale, per i cantanti Andy Arnaldi e Yvonne Shaw e per l’attore caratterista Max Carja e per il giovane Davide Fassola. Atmosfere retrò, costumi, ed il scelto programma con brani di Barzizza, Ceragioli, Luttazzi, Pizzigoni, Ferrari e Bruno Martino hanno conquistato la platea che ha salutato gli artisti con un lunghissimo applauso.

Lo spettacolo celebrava tra l’altro il ventennale della messa in scena di « Questioni di Tempo », un musical prodotto a Sanremo nel 1998 dalla collaborazione artistica tra Freddy Colt e Thommy Campbell, di cui Angelo Giacobbe ha ricordato la felice esperienza. Nelle immagini della photogallery sono immortalati alcuni momenti del « Varie…Età dello Swing ». Il live dello spettacolo sarà trasmesso integralmente domani, mercoledì 10, alle 18 sul canale web-radio www.ildiscobolo.net.

Gli organizzatori desiderano ringraziare gli artisti, i tecnici, i collaboratori, lo staff di radio Il discobolo, il personale dell’ufficio Turismo del Comune e tutti coloro che hanno collaborato all’intera rassegna che si è svolta a partire dal 21 dicembre al Palafiori, ospitando artisti come Zingarò, Le Signorine, Eufonika e Yvonne Shaw Quintet. Un’edizione certamente tra le migliori.