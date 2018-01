Sanremo, sindaco Biancheri smaschera fake news su allerta meteo: “Scuole restano chiuse”

Sanremo. C’è chi fa dell’ironia, molto discutibile, pure sul maltempo, creando confusione e allarmismo. Vittima è stato il sindaco Alberto Biancheri, cui qualcuno ha rubato l’immagine del profilo Facebook per creare un falso post nel quale l’ignaro sindaco avrebbe dichiarato che le scuole matuziane sarebbero rimaste aperte in quanto l’allerta era gialla e non arancione. Una fake news, che ha generato confusione tra i cittadini di Sanremo. Questo il motivo per cui, una volta scoperto il post fasullo, il sindaco ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui ha ribadito che le scuole lunedì resteranno chiuse: “Mi è stato segnalato poco fa che sui social sta girando molto questa immagine. Ovviamente si tratta di un FALSO. Qualcuno probabilmente ha pensato bene di divertirsi ricreando al computer questa immagine e mettendola in circolazione sui social network. L’idiozia dello scherzo, però, sta purtroppo generando molta confusione. Pertanto vi chiedo di veicolare l’unica informazione autentica (che trovate su questa pagina o sugli organi di informazione): domani le scuole rimarranno chiuse”.

“Nel frattempo”, ha concluso, “Ho chiesto a chi di competenza di cercare di risalire all’autore del fotomontaggio: la sostituzione di persona al fine di creare e veicolare informazioni false, perlopiù in un contesto delicato come quello dell’allerta meteo, non è solo uno scherzo di cattivo gusto: è un reato”.