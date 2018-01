Sanremo, Serena Autieri presenta la sua “Sciantosa” al Casinò

Sanremo. Dopo il successo di Vittorio Sgarbi, applauditissimo nel suo “Michelangelo”, l’intensa interpretazione di Ambra Angiolini e Matteo Cremon ne “la Guerra dei Roses” e il travolgente “Un’ora di tranquillità” per la regia di Massimo Ghini, la stagione teatrale del Casinò continua con un nuovo appuntamento da non perdere.

Il 6 gennaio alle 21.15 sarà Serena Autieri a presentare la sua “Sciantosa”, personaggio da sempre affascinate. Le prevendite sono aperte presso la biglietteria del Casinò per l’opera scritta da Vincenzo Incenzo. Regia Gino Landi. Direzione musicale Enzo Campagnoli.

Sull’onda dello straordinario successo con cui è stata accolta da critica e pubblico nelle prime tappe italiane, Serena Auteri parte in tour con il suo One Woman Show “La Sciantosa Ho scelto un nome eccentrico”, spettacolo scritto da Vincenzo Incenzo e diretto da Gino Landi. “Ho voluto rileggere in chiave nuova ed attuale il caffe chantant” – racconta Serena – “con un lavoro di ricerca e rivalutazione nel repertorio dei primi del ‘900, da brani più conosciuti e coinvolgenti, quali ‘A tazz’e cafè e Come factte mammeta sino a perle nascoste come Serenata napulitana e Chiove, oggi ascoltabili solo con il grammofono a tromba. Tra una rima recitata e una lacrima, intendo riportare al pubblico quelle radici poetiche e melodiche ottocentesche e quei profumi arabi, saraceni e americani, che Napoli ha ruminato e restituito al mondo nella sua inconfondibile cifra. Ho voluto fortemente mantenere il clima provocatorio e sensuale di quei Caffè e ricreare in teatro quel rapporto senza rete con il pubblico, improvvisando, battibeccando fino a coinvolgerlo nella “mossa”, asso nella manica di tutte le sciantose. Nasce così ogni sera uno spettacolo nuovo e allo stesso tempo eterno. In fondo, dai tabarin ai talent show nulla è cambiato; la storia de “La Sciantosa” è una storia che non finirà mai”.

Dice l’autore Vincezo Incenzo: “Incontrare la “sciantosa” vuol dire aprire un baule magico con un immenso tesoro dentro. Vuole dire tuffarsi anima e corpo nell’oceano della tradizione classica e allo stesso tempo abbracciare le radici della modernità. ‘A tazz’ e cafè, Come face?e mammeta, I’ te vurria vasà, prima di essere meravigliose canzoni sono testimoni e sentinelle di un mondo e di un’epoca da proteggere, di un tempo e di uno spazio in cui germogliano i princìpi tuS della cultura dello spettacolo che verrà. Serena Autieri entra a schiaffo, con i panni di Pulcinella nei luoghi e nei codici del Caffè concerto e del varietà, ed è subito Napoli, arte di arrangiarsi, gioia e disperazione, mare romantico e Vulcano incandescente. E’ guerra, colera, miseria ma è anche resurrezione, sorriso, amore”.

Biglietteria

Cassa del Teatro (ingresso da porta teatro): tel. 0184.595273

La vendita verrà effettuata nel periodo compreso tra martedì 3 ottobre 2017 a sabato 20 gennaio:

– regolarmente, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle h 16.00 alle 19.00

– tutti i giorni, dal 26 dicembre 2017 c.a. al 7 gennaio 2018, dalle h 16.00 alle 19.00

– nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle h 16.00 alle 19.00 e dalle h 20.00 alle 21.00.

Prezzi dei biglietti delle prossime rappresentazioni

Platea –primo settore 30 €

Platea –secondo settore 25 €

Galleria 15 €

Studenti e young card ( galleria) 10 €

In occasione di tutti gli spettacoli della stagione si avrà in omaggio un buono per tentare la fortuna nelle sale del Casinò di Sanremo.

Riduzioni

* Per usufruire della riduzione studenti è sufficiente presentare il libretto universitario valido o una tessera equivalente munita di foto e non aver superato il venticinquesimo anno di età; la stessa documentazione deve essere esibita al momento di accedere in teatro.

Organizzazione Biglietteria

Nidodiragno Produzioni Teatrali/Cooperativa CMC, Via Roma 128, Sanremo

tel. 0184.544633 (da lunedì a venerdì ore 9-13 e 15-18) – email: staff@cooperativacmc.com

La stagione teatrale del Casinò:

Sabato 6 gennaio – alle 21.15

SERENA AUTIERI

La sciantosa. Ho scelto un nome eccentrico

Scritto da Vincenzo Incenso

Regia Gino Landi

Sabato 13 gennaio – alle 21.15

Ugo Pagliai e Quartetto Prometeo

Lettera a mio padre

Regia e drammaturgia di Maurizio Cardillo.

Sabato 20 gennaio – alle 21.15

TEATRO STABILE DI GENOVA

con Alessia Giuliani, Alberto Giusta, Davide Lorino, Aldo Ottobrino, Gisella Szaniszlò

Le Prénom (Cena tra Amici)

Regia Di Antonio Zavatteri.