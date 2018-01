Sanremo. Un uomo di circa sessanta anni è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale, oggi verso le 13 davanti agli uffici ACI di corso Orazio Raimondo.

Era a bordo del suo scooter quando, per cause da accertare, si è scontrato con un’auto. L’uomo è stato soccorso da un ambulanza del 118: non sembra versare in gravi condizioni.