Sanremo, rubato il defibrillatore pubblico di corso Matuzia: “Chi può odiare in questa maniera il prossimo?”

Sanremo. Fanno sapere, tramite la loro pagina Facebook, quelli dell’associazione “Nuovo Ritmo nel Cuore di Sanremo”: “Rubato nuovamente, dopo 3 anni, il defibrillatore pubblico posizionato in c.so Matuzia a Sanremo. Il defibrillatore in zona La Foce era già stato rubato nel 2014 e mai ritrovato. La ns. associazione è di volontariato e gli unici fondi di cui dispone sono piccole donazioni volontarie.

Crediamo fermamente nel Progetto Vita Sanremo e dopo il furto, nel 2014, abbiamo ripristinato la postazione salvavita. Oltre a ciò, nel corso degli anni, il vetro della teca è stato devastato diverse volte e sempre sostituito dai volontari dell’associazione per mantenere integra la postazione salvavita. Ricordiamo che il defibrillatore in questa posizione è stato prelevato due volte per arresti cardiaci avvenuti nelle vicinanze.

Ora l’apparecchio salvavita è stato nuovamente rubato spaccando la teca.

Ricordiamo che oltre ad essere un gesto vile e vergognoso è anche inutile in quanto i defibrillatori sono rintracciabili grazie al numero seriale, quindi diventano inutilizzabili e non rivendibili.

I defibrillatori sono un patrimonio della collettività, sono apparecchi salvavita che potrebbero servire a tutti e devono restare sul territorio per salvare vite!

Chiediamo a chi avesse visto qualcosa di recarsi o telefonare alla polizia.Privare la collettività di un bene pubblico indispensabile alla vita in caso di emergenza è di una gravità assoluta.

Chi può odiare in questa maniera il prossimo e la collettività? 70.000 morti all’anno per arresto cardiaco improvviso, i defibrillatori pubblici sono sempre troppo pochi e rubarne uno equivale a condannare a morte chi potrebbe averne bisogno! Chi ruba un defibrillatore pubblico è un ladro di vita!”.