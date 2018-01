Sanremo, rissa e accoltellamento all’alba in via Nino Bixio: due feriti

Sanremo. Due giovani sono rimasti feriti durante una rissa, nel corso della quale sono spuntati coltelli, intorno alle 5 in via Nino Bixio. La diatriba sarebbe scoppiata per alcune frasi di apprezzamento rivolte ad una ragazza. La rissa ha visto coinvolti ragazzi italiani ed extracomunitari. Uno dei feriti ha riportato traumi da percosse, mentre un altro giovane, un 22enne italiano ha diverse ferite da taglio ad una spalla. A ricostruire la vicenda sono i carabinieri di Villa Giulia, che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare le persone coinvolte.