Sanremo. Macabro ritrovamento verso le 18:30 in via Ludovico Ariosto. Dieci metri sotto strada, precisamente in una fascia all’altezza della galleria autostradale che passa sotto il Giro dell’Isola, è infatti stato scoperto il corpo senza vita di un uomo di 72 anni residente nella zona, vicino al civico 27.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine e da quello che traspare dalle condizioni del cadavere, sembrerebbe che il corpo giacesse in quella posizione da non più di un giorno.

di 6 Galleria fotografica Sanremo, rinvenuto il cadavere di un anziano in una fascia al "Giro dell'Isola"









L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. L’uomo avrebbe lasciato l’auto sul ciglio stradale per poi gettarsi nel vuoto.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e gli equipaggi del 118 e Croce Rossa.