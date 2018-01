Sanremo, posizionati i cartelli per il divieto di sosta in via Tapoletti

Sanremo. Il settore lavori pubblici informa che in via Tapoletti sono stati posizionati i cartelli per il divieto di sosta, al fine di evitare la sosta nel tratto più stretto della strada.

“E’ un primo passo per la realizzazione di una zona a traffico limitato – spiega l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Trucco – a cui seguirà la regolamentazione dei posteggi dell’intera area”.