Sanremo, peso eccessivo delle consulenze al Casinò, i sindacati: “Sottraggono risorse alla città e all’azienda”

Sanremo. Le organizzazioni sindacali, Slc Cgil , Fisascat Cisl ,Uilcom-Uil ,Ugl Terziario e Snalc Cisal,a seguito di un direttivo unitario, dopo anni di percorsi separati, tenutosi in data 19 gennaio c.a., dichiarano quanto segue: i dati relativi ai costi sostenuti dal Direttore Generale e dalla Casinò S.p.A. per le consulenze, pubblicati sugli organi di informazione locali, palesano pubblicamente quello che le O.O.S.S. aziendali e territoriali denunciano da tempo in ogni sede.

Il peso eccessivo di questi costi sottrae risorse sia alla città sia all’azienda per i propri investimenti.

La logica conseguenza risulta essere una forte preoccupazione per la tenuta dei conti aziendali.

Chiediamo quindi un immediato incontro alla Proprietà , alla presenza del Sindaco, del Segretario generale e dell’Assessore con deleghe alle partecipate.

Se a breve non avremo riscontro, ci riserviamo il diritto di attuare ogni iniziativa volta alla salvaguardia dell’azienda, delle retribuzioni e del mantenimento del posto di lavoro.