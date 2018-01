Sanremo. Mancano 15 giorni al via della sessantottesima edizione del Festival. L’amministrazione comunale è alle prese con la macchina organizzativa e, sopratutto, con quella della sicurezza. Sta andando avanti l’installazione delle fioriere mobili (ieri i lavori in via Palazzo) ma uno dei problemi pronto a complicarsi è quello dei parcheggi.

La prefettura infatti ha chiesto di vietare l’accesso al park interrato del Palafiori – salvo che ai mezzi della protezione civile e della Rai – per ridurre al minimo il rischio di possibili atti sconsiderati “alla base” della struttura di via Garibaldi che ospiterà Casa Sanremo e, con lei, le migliaia di persone che frequentano la location durante il periodo della kermesse canora. Totale: più di 200 posti mancanti nel centro cittadino.

Sono allo studio tutte le possibili soluzioni. Per non rischiare di avere una città congestionata dagli automobilisti alla ricerca di un posto auto, la giunta ha già messo le mani avanti intervenendo sull’ordinanza che aveva delimitato l’area di Pian di Poma (dopo il caso inquinamento del sottosuolo), restringendo il perimetro dove non si può sostare, in modo tale da lasciare più spazi liberi per i camper.

Meno case su quattro ruote vicino al centro possono aiutare ma non rappresentano una soluzione. Un po’ di ossigeno invece dovrebbe arrivare dallo smantellamento del luna park di piazzale Dapporto prevista in questi giorni.