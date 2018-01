Sanremo. Open Day all’Istituto Mater Misericordiae, in via Gioberti 36, sabato 13 gennaio. Per tutta la mattina sarà possibile visitare l’edificio, incontrare alunni e docenti di ogni ordine ed assistere a lezioni dimostrative delle nostre sezioni con potenziamento della lingua inglese. Tale potenziamento inizia già nella scuola dell’Infanzia, con la sezione Magic Kingdom; prosegue nella scuola Primaria con la sezione M.E.P.S e dal prossimo anno scolastico viene esteso anche alla scuola Secondaria di I^ grado.

Ad oggi, infatti, oltre 100 alunni frequentano tali sezioni nei vari ordini della nostra scuola. Ovviamente vengono seguiti con pari cura e attenzione professionale anche tutti gli indirizzi di studio tradizionali, fra cui la sezione nido, accreditata presso la Regione Liguria.

Sabato 13 gennaio anche la segreteria sarà aperta per le informazioni di ordine amministrativo, mentre la dirigente scolastica sarà disponibile per incontri individuali e personalizzati. “Vi aspettiamo per presentare l’intera offerta formativa, ben riassunta dal nostro motto: “fa’ della tua vita un capolavoro!”” – afferma l’istituto.